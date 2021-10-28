Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siirt kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama İçişleri Bakanlığı'nden geldi.
Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde terör örgütüne operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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