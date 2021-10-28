Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürüyor belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qALxoDEFqw