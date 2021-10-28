Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ'cü 3 kişi yakalandı
Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürüyor belirtildi.
Açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qALxoDEFqw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2021
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
Son Haberler
- 16:13
- 16:10
- 16:14
- 16:06
- 16:02
Sıradaki Haber
Bakan Akar Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz