Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemilerde bayrak töreni gerçekleştirilecek ve İstiklal Marşı okunacak.

Gemiler, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında halkın ziyaretine açılmayacak.

#29EkimCumhuriyetBayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 29 gemimiz, 29 liman ziyareti icra edecek. Gemilerimizde 29 Ekim sabahı bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden dolayı gemilerimiz halkın ziyaretine açılmayacaktır. pic.twitter.com/p9HdjLEREV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2021

Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin ziyaret edeceği limanlar şöyle:

"Samsun, Karadeniz Ereğli, İstanbul Dolmabahçe, İstanbul Tuzla, İstanbul Moda, İzmit, Gemlik, Mudanya, Erdek, Tekirdağ, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Dikili, Foça, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Yalıkavak, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne, Gazimağusa."