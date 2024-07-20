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Gündem
AA 20.07.2024 10:55

Ömer Bolat: Artan kredi notları doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi. Bolat, makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin ümit verici olduğunu, artan kredi notlarının ülkenin doğru yolda ilerlediğini tescil ettiğini açıkladı.

Ömer Bolat: Artan kredi notları doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarıyla alınan tedbirlerin, her alanda olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirten Bolat, "Nitekim dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl aradan sonra ve ilk kez 2 basamak birden artırdı, not görünümünü pozitif tuttu." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı
Bakan Şimşek: Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı

Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings'in martta, Standard & Poor's'un da mayısta Türkiye'nin kredi notunu artırdığını, not görünümünü pozitife yükselttiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Artan kredi notları; yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi ve benzeri makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu büyük başarıda emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız, Hazine ve Maliye Bakanı'mız ve tüm bakan arkadaşlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti
Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti

Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı ve bunun da Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı.

Ayrıca sıkı politika duruşunun Türkiye'nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azalttığına işaret edilen açıklamada, pozitif görünümün yukarı yönlü risk dengesini yansıttığı kaydedildi.

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