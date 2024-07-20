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TRT Haber 20.07.2024 10:31

Cevdet Yılmaz: Mutlu Barış Harekatı'nın 50’nci yılı kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini temin etmek ve barışı korumak amacıyla şanlı Türk ordusu tarafından gerçekleştirilen “Mutlu Barış Harekâtı”nın 50’nci yılı kutlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.

Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti;

Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini temin etmek ve barışı korumak amacıyla şanlı Türk ordusu tarafından gerçekleştirilen “Mutlu Barış Harekatı”nın 50’nci yılı kutlu olsun. Kıbrıs Barış Harekâtı, büyük bir askeri zafer olmasının yanı sıra aynı zamanda bir milletin birliğinin, beraberliğinin ve kararlılığının sembolü olarak tarihteki yerini almıştır.

Ada’ya huzuru getiren Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünde, Kıbrıs Türklerinin istiklali için mücadele eden her bir şehidimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Şarkıcı Ferhat Göçer'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel bestelediği marşı paylaşımında kullanan Yılmaz, "50. yıl Şafak Marşı sözleriyle bizlere bu gururu bir kez daha yaşatan sanatçımız Ferhat Göçer'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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