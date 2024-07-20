Hakan Fidan: KKTC'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı:

"Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Ada'da Kıbrıs Barış Harekatı ile sağlanan barış ve huzur ortamı yarım asırdır sürmektedir. Türkiye olarak Kıbrıslı soydaşlarımız ile omuz omuza durmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Barış Harekatımızın 50. yıl dönümünde, milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi için canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun.



Ada’da Kıbrıs Barış Harekâtı ile sağlanan barış ve huzur ortamı yarım asırdır sürmektedir. Türkiye olarak Kıbrıslı soydaşlarımız ile omuz omuza durmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını her daim… — Hakan Fidan (@HakanFidan) July 20, 2024

"Türkiye, her daim Kıbrıs Türkü’nün yanında yer alacak"

Dışişleri Bakanlığı da, "Kıbrıs Türklerini özgürlüğe kavuşturan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlu olsun." mesajını paylaştı:

"Türkiye, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin 50 yıl önce bugün zor koşullar altında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkünü yok olmaktan kurtararak varlık ve güvenliğini teminat altına almış, Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a ilhakını önlemiştir. Bu suretle Ada'ya yarım asırdır süregelen barış gelmiştir."

Kıbrıs Türklerini özgürlüğe kavuşturan Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümü kutlu olsun!



Türkiye, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 50 yıl önce bugün zor koşullar altında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı'yla Kıbrıs Türkü’nü yok olmaktan kurtararak varlık ve… pic.twitter.com/qukLb3ZW6u — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 20, 2024

Anavatan ve garantör Türkiye'nin her daim Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türkünün yanında yer alacağı ve KKTC'ye koşulsuz desteğini sürdüreceği vurgulanan paylaşımda, "1974 yılında milli davamız uğruna şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi şükranla anıyoruz." mesajına yer verildi.