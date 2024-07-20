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Gündem
TRT Haber 20.07.2024 10:09

Hakan Fidan: KKTC'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tebrik etti. Bakan Fidan, "Türkiye olarak Kıbrıslı soydaşlarımız ile omuz omuza durmaya devam edeceğiz" dedi.

Hakan Fidan: KKTC'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı:

"Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Ada'da Kıbrıs Barış Harekatı ile sağlanan barış ve huzur ortamı yarım asırdır sürmektedir. Türkiye olarak Kıbrıslı soydaşlarımız ile omuz omuza durmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Barış Harekatımızın 50. yıl dönümünde, milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi için canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." 

 


 

"Türkiye, her daim Kıbrıs Türkü’nün yanında yer alacak"

Dışişleri Bakanlığı da, "Kıbrıs Türklerini özgürlüğe kavuşturan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlu olsun." mesajını paylaştı:

"Türkiye, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin 50 yıl önce bugün zor koşullar altında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkünü yok olmaktan kurtararak varlık ve güvenliğini teminat altına almış, Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a ilhakını önlemiştir. Bu suretle Ada'ya yarım asırdır süregelen barış gelmiştir."

 


 

Anavatan ve garantör Türkiye'nin her daim Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türkünün yanında yer alacağı ve KKTC'ye koşulsuz desteğini sürdüreceği vurgulanan paylaşımda, "1974 yılında milli davamız uğruna şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi şükranla anıyoruz." mesajına yer verildi.

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