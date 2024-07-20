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Gündem
TRT Haber 20.07.2024 09:43

Türkiye'den KKTC'ye vizyon projeleri

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli projelere imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Barış Suyu Projesi' ile adanın su problemi çözüldü. Ercan Havalimanı yenilendi. Kapalı Maraş açılarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

50 yıl önce, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Türk halkı, Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştu. O günden sonra Türkiye'nin adaya desteği artarak devam etti. Son 22 yılda sayısız yatırım yapıldı.

Tarihi adımlardan biri, 8 Ekim 2020'de atıldı. 'Hayalet Şehir' olarak da adlandırılan Kapalı Maraş, 46 yıl sonra ziyarete açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik zemini daha da güçlendi.

Kapalı Maraş'ın ziyarete açılması ile adanın turizm gelirleri katlanarak arttı.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan vizyon projelerden biri de 'Barış Suyu Projesi' oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldı. Proje ile Toros Dağlarının suyu, Akdeniz'den geçirilerek Kuzey Kıbrıs'a akıtıldı. Akıllı boru sistemi kullanılan projede 23 kilometre uzunluğunda isale hattı yapıldı.

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz taşınmasına ilişkin projenin çalışmaları sürüyor. Çift yönlü yapılan hattın 2025'te hayata geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye, havalimanının yenilenmesi için yoğun çaba gösterdi. Kıbrıs Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası açıldı. Piste ilk inişi Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan Cumhurbaşkanlığı uçağı yaptı.

Kültürel iş birliği çerçevesindeki yatırımlar da hız kesmeden sürdü. 2021'de millet bahçesinin açılışı yapıldı.

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