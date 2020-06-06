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Ölüme terk edilen mültecileri Türk Deniz Kuvvetleri kurtardı
Midilli doğusunda Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildi ve kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mültecilerin, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildiğini ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldığını açıkladı.
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