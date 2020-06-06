Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mültecilerin, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildiğini ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldığını açıkladı.