Parçalı Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.10.2025 12:04

Okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda eş zamanlı olarak öğrencilerin katılımıyla "Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri" düzenlendi.

Okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlendi
[Fotograf: AA]

Etkinlikler, çocuklara yalnızca bilgi kazandırmak değil, vicdanı, adaleti ve insan olmanın sorumluluğunu da öğretmek amacıyla yapıldı.

Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki etkinlikte, öğrenciler okul bahçesinde bir araya geldi.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları sallayan öğrenciler, hep bir ağızdan "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, Gazze'den defol" sloganları attı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emrah Tokatlı, yaptığı açıklamada, "Okullarımızda öğrencilerimizin, Gazze'de çocukların yaşadığı sıkıntıları, uğradıkları soykırımı bir nebze de olsun hissedebilmeleri, onlarla dayanışma içerisinde olabilmeleri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki 'erdem, değer, eylem' çerçevesinde öğrencilerimizin evrensel değerlere uygun, vicdanlı, ahlaklı ve nerede bir mazlum varsa onlara sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini hedeflediğimiz için bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlendi

"İnşallah eski, güzel günlerine geri dönerler"

Öğrencilerden Ayhan Yusuf Aktaş, Gazze'de İsrail'in soykırımı nedeniyle çocukların okula gidemediğine dikkati çekti.

Aktaş, "Özellikle çocuklar ölüyor. Bu soykırım çok kötü ve üzücü. Onların yanındayız. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı bu destek onlar için çok önemli. Onların yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. İnşallah, güzel günlerine geri dönerler." diye konuştu.

Okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlendi

Öğrenci Ecenur Koz da farkındalık etkinliklerini yapmanın önemini dile getirerek, "Umarım, yakın sürede bizim burada yaptığımız gibi onlar da kendi varlıklarının önemini görerek daha iyi hissetmeye başlarlar. Umarım, kardeşlerini kaybetmeleri son bulur, onlar da bizim gibi umut dolu gelecek için çalışmaya devam ederler." değerlendirmesini yaptı.

Okul bahçesindeki programın ardından öğrenciler, sloganlar atarak konferans salonuna geldi.

Konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi, Gazze için dua edildi.

Okuldaki öğrencilerin Gazze için çizdiği resimlerin de sergilendiği programda, öğrencilerden Asya Güney Nizar Kabbani'nin "Kudüs", Luna Sarıkaya ise Mehmet Akif İnan'ın "Mescid-i Aksa" şiirini okudu.

Programda, Gazze'de yaşananları anlatan kısa film gösterimi yapıldı.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan, katıldığı programlarda Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
5G, otonom sürüşten uzaktan ameliyata hayatı hızlandıracak
12:27
Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı
12:25
2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı
12:25
WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız
12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı
12:21
Ormanlar yapay zeka destekli 2 bin 800 fotokapanla 7/24 gözleniyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Filistinli sanatçıların "Hala Yaşıyorum" sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Filistinli sanatçıların "Hala Yaşıyorum" sergisini gezdi
FOTO FOKUS
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ