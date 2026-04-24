Okul güvenliğinde yeni yaklaşım: Fiziki duvarlardan "psikososyal kalkanlara"

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan acı olayların ardından İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) eş güdümüyle hayata geçirilen yeni güvenlik stratejisi, Türkiye’nin okul güvenliği anlayışında köklü bir zihniyet değişimine işaret ediyor.

Bakan Mustafa Çiftçi’nin detaylarını paylaştığı plan, güvenliği sadece "kapıdaki nöbetçi" veya "bahçe duvarındaki tel" olarak gören geleneksel anlayışın ötesine geçerek, saldırganlık potansiyelini "oluşmadan önlemeyi" hedefliyor.

Bina değil, "İnsan" odaklı güvenlik

Bakan Çiftçi’nin açıklamasında en dikkat çeken unsur, güvenliğin "fiziki mekandan insani duygu durumuna" kaydırılması oldu. Buna göre; akran zorbalığı, dışlanma ve öfke kontrolü gibi başlıkların "güvenlik riski" olarak tanımlanması, kolluk kuvvetleri ile rehberlik servisleri arasındaki duvarın yıkıldığını gösteriyor. Artık bir öğrencinin "içine kapanması" veya "öfke patlamaları yaşaması", sadece rehberlik biriminin bir konusu değil, okul güvenliğini tehdit edebilecek bir "erken uyarı sinyali" olarak kabul edilecek.

Devamsızlık: Bir asayiş göstergesi mi?

Yeni dönemde, okul ile bağı zayıflayan ve devamsızlığı artan öğrenciler için kurulacak olan "okul-aile-rehberlik-kamu kurumları" dörtgeni, risk altındaki çocukların suça sürüklenmesini veya şiddet sarmalına girmesini önlemeyi amaçlıyor. Analizler gösteriyor ki; okuldan uzaklaşan çocuk, dış dünyadaki risklere ve radikal eğilimlere daha açık hale geliyor. Bakanlığın bu noktada "yakın izleme" kararı alması, asayişin okul kapısında değil, öğrencinin hayat hikayesinde başladığını teyit ediyor.

Dijital risk haritaları devrede

Sadece fiziksel çevre değil, sosyal medya ve dijital mecralardaki şiddet içerikli akımların da takip altına alınacak olması, "sanal zorbalığın" gerçek dünya saldırılarına dönüşme riskine karşı alınmış bir önlem. "Dijital risk işaretleri" ifadesi, emniyetin siber birimlerinin de okul güvenliği denklemine daha aktif dahil olacağının sinyalini veriyor.

Yedi basamaklı stratejik derinlik

Bakan Çiftçi’nin işaret ettiği "yedi basamaklı çerçeve", okul güvenliğini sistematik bir disipline oturtuyor:

Risk ve tehdit analizlerinin yenilenmesi (Dinamik takip), Fiziki güvenlik (Teknoloji desteği), Erken uyarı sistemi (Psikolojik ve dijital işaretler), Takip görevi (Okul dışı yaşamın izlenmesi), Rehberlik-Güvenlik koordinasyonu (Yeni bir mesai modeli), Bakanlıklar arası eş güdüm (Bürokrasi yerine hızlı aksiyon), Acil durum farkındalığı (Sadece görevli değil, herkes hazır)

Kurumsallaşan "güvenlik kurulları"

Her okulda müdür, rehber öğretmen, kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanından oluşacak "güvenlik kurulları", dikey bir emir-komuta zinciri yerine yatay bir uzmanlık paylaşımı sunacak. Ayda bir yapılacak düzenli toplantılarla, okulun sadece giriş-çıkışları değil, genel "huzur iklimi" masaya yatırılacak.

Sonuç olarak; İçişleri Bakanlığının bu hamlesi, okulları sadece polis bariyerleriyle korunan kaleler haline getirmeyi değil; zorbalığın, öfkenin ve dışlanmanın olmadığı, güvenliğin "sevgi ve rehberlikle" harmanlandığı bir ekosistem inşa etmeyi amaçlıyor.

Bu yeni dönem, "maddi gerçekliği" okulun fiziki koşullarında değil, öğrencinin sosyal ve psikolojik sağlığında arayan modern bir güvenlik yaklaşımıdır.