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Gündem
TRT Haber 30.05.2024 08:45

Okçulukta 12. Uluslararası Fetih Kupası'nda ödüller sahiplerini buldu

Okçulukta bu yıl 12. kez düzenlenen Fetih Kupası, final müsabakalarıyla sona erdi. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, ödüller sahiplerine takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde düzenlenen organizasyon, TRT'nin medya sponsorluğunda, Okçular Vakfı'nın Okmeydanı'ndaki tesislerinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin son gününde modern ve geleneksel okçulukta müsabakalar yapıldı. Organizasyonda, 32 ülkeden 500’e yakın sporcu mücadele etti.

"Türkiye'de okçuluğun gelişmesine ciddi katkı sağladık"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de okçuluğun gelişmesine ciddi anlamda katkı sağladıklarını belirtti.

"Bu sene Fethin 571. yıl dönümü. Bizim on ikinci fetih kupamız. Kuruluşumuzdan bu yana hem Türkiye'de okçuluğun gelişmesine ciddi anlamda katkı sağladık hem de geleneksel okçuluğun kurumsallaşması için çok büyük çalışmalar yaptık. Türkiye okçulukta dünyanın zirvesinde. Paris Olimpiyatları'na daha fazla sporcuyla katılacağız, şimdiden iki tane Okçular V akfı sporcumuz katılmaya hak kazanmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin okçulukta zirvede olduğu bir noktaya 12'nci yılımızda geldiğimizi söyleyebiliyoruz. Bunun için gerçekten çok mutluyuz."

"Hedef Paris Olimpiyatları"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise hedefin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi.

"Hedefimiz Paris 2024. Oraya madalyalar için sporcularımız gidecek. Onlara güveniyoruz. Tüm branşlarda önemli hazırlıklarımız var. Mete'nin motivasyonu yüksek, kendisi de arkadaşlarıyla beraber güzel bir ekip oldular. İnşallah Paris'te güzel işler yapacak. Hem takım halinde hem de bireysel olarak onlara güveniyoruz."

Turnuvada dünya şampiyonu Mete Gazoz da yarıştı.

Etkinlikte Filistin'e destek mesajları verildi. Turnuvanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Organik yay menzil katagorisi ödüllerini TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş verdi.

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