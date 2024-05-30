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Gündem
TRT Haber 30.05.2024 05:17

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Prag'da yapılacak

NATO Dışişleri Bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geliyor. Gayriresmi formattaki toplantıda Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Prag'da yapılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Toplantıda, 9-11 Temmuz'da ABD'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları gündeme gelecek.

Caydırıcılık ve savunma başta olmak üzere çok sayıda konunun toplantıda ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıya, terörle mücadele ve savunma sanayii ana gündem başlıkları ile katılması bekleniyor.

Bakan Fidan, NATO'nun caydırıcılığı temelinde, Türkiye'nin beklentilerini müttefiklere aktaracak.

Hakan Fidan'ın NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

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NATO Hakan Fidan
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