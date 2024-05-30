NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Prag'da yapılacak

Toplantıda, 9-11 Temmuz'da ABD'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları gündeme gelecek.

Caydırıcılık ve savunma başta olmak üzere çok sayıda konunun toplantıda ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıya, terörle mücadele ve savunma sanayii ana gündem başlıkları ile katılması bekleniyor.

Bakan Fidan, NATO'nun caydırıcılığı temelinde, Türkiye'nin beklentilerini müttefiklere aktaracak.

Hakan Fidan'ın NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.