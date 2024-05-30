Çok Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.05.2024 00:13

Yabancı askerler EFES-2024 Tatbikatı'ndaki tecrübelerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı'nda görev yapan dost ve müttefik ülke askerlerinin tatbikata ilişkin tecrübelerini anlattığı bir video paylaştı.

Yabancı askerler EFES-2024 Tatbikatı'ndaki tecrübelerini paylaştı
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, ABD Deniz Piyade Kolordusunda bölük komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Luke Johnson, Türkiye'nin tek seferde 40'ın üzerinde ülkeyle sorunsuz şekilde birlikte çalışabilmesinin, tatbikatın planlanması ve icra edilmesi kapsamında oldukça önemli olduğunu söyledi.

Yüzbaşı Johnson, "Tatbikat boyunca Türkiye, Amerika ordusu ile denizde ve karada çok sayıda ülkeyle çalışabildiğini, pek çok farklı faaliyeti planlayabileceğini ve gerçekleştirebileceğini dünya sahnesinde gösterdi" sözlerini kullandı.

EFES-2024'te milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
EFES-2024'te milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu

"Türk askerinin nasıl bir güce sahip olduğunu gördüler"

Azerbaycan ordusunda yarbay rütbesiyle görev yapan bir asker ise birliklerinin tatbikat kapsamında birçok faaliyeti icra ederek yeni tecrübeler elde ettiğini aktardı.

Türk askerinin nasıl bir güce sahip olduğunu bütün dünya devletlerinin gördüğünü aktaran Azerbaycanlı asker şunları söyledi:

"Tatbikat esnasında diğer ülkelerden gelen askerler, Türk askeriyle birlikte fikir mübadelesi yapmış ve yeni bilgilere sahip olmuştur. Kardeş ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir tatbikatı teşkil etmesi bizim için çok sevindiricidir. Bütün ekibim adına bu tatbikatın teşkil edilmesinde emeği geçen her bir komutana minnettarlığımı bildiririm."

İngiltere ordusunda görevli Teğmen Henry Waterson da tatbikat hakkında şunları söyledi:

"Birliğim, geldiğimiz günden beri 19'uncu Komanda Tugayından helikopter inme, binme eğitimi de dahil çeşitli eğitimler aldı. Türk ordusundaki mevkidaşlarımızla tanışmak ve Türkiye'nin güzelliklerini görmek bizim için güzel bir fırsattı."

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:37
"Dışişleri Güçlendirme Vakfı" kuruluyor
00:20
Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu: 12 kişi gözaltı
00:40
Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı
23:51
Fed, genel görünümün biraz daha kötümserleştiğini ortaya koydu
23:48
Pasta imalathanesinde tüp patladı
23:43
Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler Refah'tan göç etmeye devam ediyor
İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler Refah'tan göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Efes-2024 Tatbikatı'nda yerli ve milli damga
Efes-2024 Tatbikatı'nda yerli ve milli damga
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ