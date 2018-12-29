Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan komisyona 125 bin 600 müracaat gerçekleştirildi.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlayan Komisyon, bugüne kadar 3 bin 700’ü kabul, 46 bin 600’ü ret olmak üzere toplam 50 bin 300 başvuruyu karara bağladı.

Komisyon, 75 bin 300 dosyanın incelenmesine de devam ediyor.

Dava yolu açık

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19, 20, 21 ve 22. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

Kaynak: TRT Haber