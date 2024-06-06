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Gündem
TRT Haber 06.06.2024 15:29

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı TRT Haber'de

Meclise sunulması planlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun taslağına TRT Haber ulaştı. 38 maddelik kanun teklifine göre, öğretmenlere karşı işlenen suçların cezası yarı oranda artırılacak.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı TRT Haber'de

Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarda sona gelindi.

Taslağa göre, öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranda artacak.

TRT Haber'in ulaştığı taslağın detayları şöyle; 

Öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezalar artırılıyor

Kasten yaralama suçunda ceza 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar olarak uygulanacak. Tehdit suçunda 9 aydan 3 yıla kadar, nitelikli hallerde 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar, hakaret suçunda ise 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Görevi yaptırmamak için direnme suçları 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar, nitelikli hallerde ise 1 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis ile karşılaşacak.

Derslerin ortalaması atamaya esas olacak

Milli Eğitim Akademisi'nde adayların teorik derslerden geçme notu 60, uygulamaları derslerde ise başarı notu 70 olarak belirlenecek. Teorik ve uygulamalı derslerin ortalaması atamaya esas olacak.

Bir dönemde mazeretsiz 6 gün eğitime katılmayanın ilişiği kesilecek. Yasadışı örgüt faaliyetlerine katılmak, uyuşturucu kullanmak ve temin etmek kesin çıkarılma sebebi olacak. 

Aday öğretmenler hizmet içi eğitim alacak

Adaylara 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilecek. Kanun yürürlüğe girene kadar aday öğretmenler hizmet içi eğitim alacak.

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