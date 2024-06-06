Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti.

Türkiye Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3'üncü Toplantısı düzenlenecek. Toplantı sonrası Türkiye Özbekistan arasında işbirliğini derinleştirmeye yönelik anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

İki lider daha sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Türkiye ziyaretiyle stratejik ilişkilerin pekişmesi umuluyor.

Türkiye, Özbekistan’ın en büyük 4. ticari ortağı

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerde de yeni bir dönem yaşanıyor. 2016'da 1 milyar 242 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi, 2020'de 2,1 milyar dolar, 2023'te de 3,1 milyar dolar oldu.

Özbekistan'ın dış ticaretinde 2016 öncesinde ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye, geçen yıl yüzde 5'lik payla ülkenin en büyük 4. ticari ortağı haline geldi.

İki ülke arasında haftada 60 tarifeli uçak seferi yapılıyor

Mirziyoyev'in göreve gelmesinin ardından Türk iş insanları tarafından uzun yıllar defalarca dile getirilen sorunlardan vize konusunda olumlu adımlar atıldı.

Özbek hükümeti, 2017'de Türk vatandaşlarına 3 gün içinde vize verilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Şubat 2018'de ise Türk vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti tanındı.

Bunun neticesinde iki ülke vatandaşları arasında karşılıklı ziyaretler arttı. 2016'da 150 bin civarında olan Türkiye'ye giden Özbek sayısı, 2023'te 500 bine yaklaştı.

İki ülke arasında 2016'ya kadar haftada 5 kez yapılan tarifeli uçak seferleri de son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi. Özbekistan ile Türkiye arasında artık haftada 60 tarifeli uçak seferi düzenleniyor.