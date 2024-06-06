Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.06.2024 14:24

İletişim Başkanlığı'ndan Mirziyoyev için karşılama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere dün Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca karşılama mesajı hazırlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan Mirziyoyev için karşılama mesajı

Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital gösterim ekranından yayımlanan mesajda, Özbekçe "Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye hoşgeldiniz" ifadeleri yer aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da

Ortak basın toplantısı düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İkili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı düzenlenecek. İki ülke arasında bugün yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
Sıradaki Haber
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Iğdır'da nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi
14:41
Sinop'taki yangında 3 ev ile 2 ambar yandı
14:24
Kassam Tugayları: İsrail sınırındaki ordu karargahına saldırı düzenledik
14:41
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
14:21
Rusya’da tramvay kazası: 109 yaralı
14:33
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
İkram edilen Türk çayı Japon Okawa'nın hayatını değiştirdi
İkram edilen Türk çayı Japon Okawa'nın hayatını değiştirdi
FOTO FOKUS
Rusya’da tramvay kazası: 109 yaralı
Rusya’da tramvay kazası: 109 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ