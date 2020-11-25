Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, OGM 2021 Yılı Döner Sermaye Bütçe Hazırlık Toplantısı'nda, kurum çalışanlarına hitap etti.

Bu yıl ülkenin her yerinde yoğun orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini anımsatan Pakdemirli, İnsansız Hava Araçlarını (İHA) orman yangınlarında sık sık kullandıkları aktardı.

"İlk müdahale süresini 2020'de 12 dakikaya indirdik"

Pakdemirli, bunların hem ekiplerin müdahalesi hem de yönlendirilmesi noktasında çok da faydasını gördüklerine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sayede yangına hassas ormanlarımızın bulunduğu bölgelerde, yangına ilk müdahale süresi 2003'te ortalama 40 dakika iken, bu süreyi 2020'de 12 dakikaya indirdik. İnşallah 2023'e kadar, bu süreyi 10 dakikaya kadar indirmek için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Bu yıl ülkemizde ilk kez 10 ton üzerinde su atabilen 2 amfibik uçak ve 1 helikopter kullandık. 2021'de de 4 drone, 5 amfibik uçak ve 30 helikopter ile hava gücü filomuzu daha da güçlendireceğiz. Çünkü dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2020 yılından sonra, 2021'de de aynı meteorolojik risklerin olacağını tahmin ediyoruz."

"Biz onlara tohum vereceğiz, 'bunu büyüt, fidan yap' diyeceğiz"

Bu yıl 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hem Türkiye hem de dünyada büyük bir ağaçlandırma seferberliğine daha imza attıklarını anımsatan Pakdemirli, genç kuşaklara tabiat sevgisini aktarmak için "Tohum Ver, Fidana Dönüşsün" projesini başlattıklarını anımsattı.

Pakdemirli, projeyle ilk ve ortaokul çağındaki çocukların bu yıldan itibaren kendi fidanlarını yetiştirmeye başlayacaklarını aktararak, "Biz onlara tohum vereceğiz, 'bunu büyüt, fidan yap' diyeceğiz. Onlar da bir yıl boyunca tohumun fidana dönüşmesi serüvenine bizzat şahitlik edecek. Ve bir yıl sonra Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuğumuz, kendi sulayıp büyüttüğü fidanını toprakla buluşturacak." dedi.

"Ceviz ve badem ağaçlandırmasına devam edelim"

Pakdemirli, "5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi" ile 5 bin 400 köyde ceviz, badem, kestane, zeytin, alıç ve ahlat gibi meyveli türlerden bugüne kadar 20 milyona yakın fidan diktiklerini belirterek, "Sizden isteğim, ceviz, badem, kestane, zeytin gibi türlerle ağaçlandırma yapmaya devam edelim." çağrısı yaptı.

"Yanan orman alanları anayasamız ile güvence altına alınmıştır"

Orman varlığını son 18 yılda 2,1 milyon hektar artırmayı başardıklarını belirten Pakdemirli, "2023 yılı hedefimiz ise orman varlığımızı ülke yüzölçümünün yüzde 30'una çıkarmak." dedi.

Pakdemirli, bu yıl ABD'de yangın başına düşen alanın 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20,4 hektar, Fransa'da 7,6 hektar iken Türkiye'de 6,2 hektar olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bu veriler de gösteriyor ki orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz dünyadaki en başarılı ülkelerden biridir. Maalesef bu gerçekler görülmüyor, üstüne kamuoyunda gerçek dışı algı operasyonları yürütülüyor. Bazı çevrelerce yangının kasti çıkarıldığına, yanan bölgelerin de imara açılacağı iftirasına maruz bırakılıyoruz. Halbuki yanan orman alanları anayasamız ile güvence altına alınmıştır. Bu bölgelerin başka bir amaçla kullanılmasına asla müsaade edilmeksizin bir yıl içerisinde tekrar ağaçlandırılması zorunludur."

"ORKÖY bütçesini artırıyoruz"

Orman köylülerini unutmadıklarına da işaret eden Pakdemirli, "Sosyal ve ekonomik maksatlı ferdi desteklemeler için 2020'de 251 milyon 780 bin lira olan ORKÖY bütçesinin 2021'de 300 milyon liraya çıkartılmasını hedefliyoruz. Ayrıca 14 bin 23 orman köylüsünden tahsil edilmesi gereken yaklaşık 40 milyon lira değerindeki kredi taksitlerini, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz. Bunun yanında, tüm desteklemelerde kredi faizi uygulamasına son verdik, herhangi bir doğal afet durumunda 1 yıla kadar faizsiz olarak borç ertelenmesine de imkan sağladık." dedi.

Pakdemirli, 585 olan bal ormanı sayısını 2023'te 720'ye, 1566 olan mesire yeri sayısını 2023'te 1870'e, 26 olan ekoturizm alanını 2023 itibarıyla 60'a çıkarmayı planladıklarını anlattı.

5 bin geçici işçi alımı

Bu yıl teşkilata 5 bin memur ve personel alımı gerçekleştirdiklerini anımsatan Pakdemirli, "5 bin geçici işçi alımı için de yine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekli adımları atıyoruz." dedi.