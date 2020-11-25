Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, komando birliklerinin arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır dışında terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, komando birliklerinin arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdiğini duyurdu.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Arama tarama faaliyetlerinde, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 14 adet el bombası, 12 adet el yapımı patlayıcı (EYP), çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Etiketler: Terör Örgütü Milli Savunma Bakanlığı Komando PKK/YPG
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