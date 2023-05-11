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Gündem
AA 11.05.2023 16:19

Oğan: Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti'nin rahatlıkla atlatabileceği bir seçimdir

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rahatlıkla, suhuletle atlatabileceği bir seçimdir, ancak bu seçimde bir sürü farklı şeyler devreye sokulmaya çalışılıyor." dedi.

Oğan: Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti'nin rahatlıkla atlatabileceği bir seçimdir

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Adana'da, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Seçimlerin selametle gerçekleştirilmesi için elinden geleni yaptığını belirten Oğan, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda, ziyaretlerde bulunuyorum. Hem basın toplantılarımda hem mitinglerimde asla herhangi bir cumhurbaşkanı adayının yuhalanmasına müsaade etmiyorum. Herhangi kötü söze izin vermiyorum. Kendi taraftarlarımızın herhangi bir taşkınlık yapmasına asla müsaade etmiyorum ve zaten onlar da yapmıyorlar. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rahatlıkla, suhuletle atlatabileceği bir seçimdir, ancak bu seçimde bir sürü farklı şeyler devreye sokulmaya çalışılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin suhulet ve sükunetle seçime girmemesi için bazı çevrelerin ciddi bir gayret içerisinde olduğunu görüyorum. Her tür imkanımızla bunun karşısında olacağız. Ülkemizin bir kaosa, çalkantıya sürüklenmesine asla müsaade etmeyeceğiz ve bunun için de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız."

Oğan, basın toplantısının ardından Toros Caddesi ve Barajyolu Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Oğan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Adana'da, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Seçimlerin selametle gerçekleştirilmesi için elinden geleni yaptığını belirten Oğan, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda, ziyaretlerde bulunuyorum. Hem basın toplantılarımda hem mitinglerimde asla herhangi bir cumhurbaşkanı adayının yuhalanmasına müsaade etmiyorum. Herhangi kötü söze izin vermiyorum. Kendi taraftarlarımızın herhangi bir taşkınlık yapmasına asla müsaade etmiyorum ve zaten onlar da yapmıyorlar. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rahatlıkla, suhuletle atlatabileceği bir seçimdir, ancak bu seçimde bir sürü farklı şeyler devreye sokulmaya çalışılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin suhulet ve sükunetle seçime girmemesi için bazı çevrelerin ciddi bir gayret içerisinde olduğunu görüyorum. Her tür imkanımızla bunun karşısında olacağız. Ülkemizin bir kaosa, çalkantıya sürüklenmesine asla müsaade etmeyeceğiz ve bunun için de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız."

Oğan, basın toplantısının ardından Toros Caddesi ve Barajyolu Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

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