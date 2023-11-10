O an dün gibi aklında: Atatürk 'Söyle aslan yavrusu' dedi bana

"Cebinden bir mendil çıkarttı, gözlerimi sildi, bak yine ağlamak geldi..."

Mehmet Acarlar bir Cumhuriyet çınarı, 100 yaşında... Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir huzurevinde kalan Acarlar'ın bu hayattaki en mutlu anı Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü an...

"Söyle aslan yavrusu dedi bana"

Acarlar'ın unutamadığı o anısını yaşadığı yer Ankara'nın Ulus semtindeki İkinci Meclis binasının önü. Çocukken yaşadığı o anı anlatırken her seferinde yeniden yaşıyor:

"Açık cipin üzerinde altında sandalyeyle Atatürk de geldi, şu omzuma elini koydu. 'Söyle aslan yavrusu dedi bana ne söyleyeceksen, ben kimim' dedi. 'Sen Atatürk’sün' dedim, 'Ne bildin?' dedi bana. Ben dedim, 'En çok dikkat ettiğim nokta cipin üzerinde sandalyede oturup tek başına milleti selamladığından bildim' dedim."

"Sert kirpikli orta yaşta bir adamdı"

O ana ait her detay dün gibi aklında:

"Atatürk, orta yaşlı sarıya meyel, sert kirpikli, kirpikleri daha gür orta yaşta bir adamdı."

Acarlar, aradan geçen neredeyse 90 yıla rağmen o diyaloğu hiç unutmuyor.

Kamera: Bülent Uzun, Mert Karacan