Atatürk'ün vefat haberi manşetlere sığmadı

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe hayata veda etti. Tüm Türkiye yasa boğuldu. Haber, yıldırım baskıyla yurda duyuruldu.

"Bir Güneş Söndü", "Büyük şefimiz Atatürk, dün sabah hayata gözlerini yumdu", "Büyük Milli Matemimiz"... 11 Kasım'da manşetlerdeki ifadeler değişse de, acı aynıydı.

Gazetelerin her sayfasında milli yas vardı

Ulusal basındaki birçok gazetenin manşetinde büyük bir matem vardı.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder, "Tabi ki Atatürk'ün vefatı hem ulusal medyada hem de yurt dışındaki basında çok geniş bir yer almış. Zaten Atatürk'ün vefatından sonra yapılan törenlerde, yabancı misyon şeflerinin yabancı misafirlerin bu törene katılması Türk halkının büyük bir hüzünle törenlere iştigal etmesini katılmasını görebiliyoruz" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi ise, 11 Kasım'daki manşetini "Büyük Milli Matemimiz" diye attı. Jamanak Gazetesi ilk sayfasında, Atatürk'ün fotoğrafını tam sayfa kullandı. Gazetelerin her bir köşesinde, Atatürk'ün tarihte iz bırakan sözleri yer aldı.

Yalnızca manşetler değil, gazetelerin her sayfasında milli yas vardı.

Dünya basını Atatürk'ü ilk sıraya taşıdı

Atatürk'ün vefat haberi, dünyada da yankılandı.

Fransız gazetesi Le Figaro, haberi "Duygu yüklü kalabalık Dolmabahçe'de toplandı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

ABD merkezli New York Times Gazetesi, "Atatürk, yükselen bir ulusu kuran askeri kahraman" ifadelerini kullandı.

İngiliz gazetesi The Daily Telegraph ise Atatürk'ün ardından şu ifadelere yer verdi:

"Tarihteki büyük başarılar gözden geçirilecek olursa, Mustafa Kemal Atatürk’ün yeniden bir ulus ve devlet yaratması kadar göz kamaştırıcı bir örneğin bulunmadığı görülecektir"