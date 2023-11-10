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TRT Haber 10.11.2023 04:25

Bakan Fidan: KKTC'nin hakları için var gücümüzle çalışacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hakları ve tanınırlığı için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Bakan Fidan: KKTC'nin hakları için var gücümüzle çalışacağız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Toplantısı dönüşünde "Türk Ajansı Kıbrıs"a konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyadaki tanınırlığı için atılan adımlara işaret etti.

Bakan Fidan, KKTC’nin varlığı ve devamı için Türkiye Cumhuriyeti olarak ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

“Türk diplomasisi olarak adadaki Türk toplumunun hakları, Türk devletinin tanınırlığı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kıbrıs Türklerinin onurlu bir şekilde yaşaması, kalkınması ve refahı için her zaman devrede olduklarını vurguladı.

Fidan, “Uzun ve meşakkatli bir yol ama bizde bu konuda yorulmak yok, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yola devam’’ ifadelerini kullandı.

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Hakan Fidan KKTC
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