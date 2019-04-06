Noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama bugün başladı.

Uygulama kapsamında hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak. Bu noterliklerde bütün işlemler yapılabilecek.

Nöbet tutacak noterlikler, Türkiye Noterler Birliği’nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

Uygulama kapsamında Ankara'da ilk nöbet hizmetini verecek noterler Ankara 40. Noteri ile Altındağ 7. Noteri olacak.

2019 yılı noterlik ücret tarifesi belli oldu

Öte yandan, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün belirlediği 2019 yılı noterlik ücret tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre noterler, yaptıkları işlemlerden, aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alacaklar. Bu ücret, en az 4 lira 94 kuruş olacak.

Tarifeye göre, vasiyetname ve vakıf senedi düzenleme bedeli de 223 lira oldu.

Düzenlemeyle çeviri ücretleri de güncellendi. Noterler tarafından çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 55 lira 99 kuruş alınacak.

Noterler, yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından, 6 lira 77 kuruş yazı ücreti alacak.

Yeni ücret tarifesinde, protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 5 lira 67 kuruş ücret alınacağı belirtildi.

Noterler, noterlik dairesi dışında iş yaparken, gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 26 lira 80 kuruş yol ödeneği alacak.

Noterler ayrıca, piyango, kur’a, seçim ve toplantılarda bulunarak tutanak düzenlemeleri halinde, gerekli yol giderlerinden başka her işten her gün için 245 lira yol ödeneği de alacak.

Kaynak: AA/TRT Haber