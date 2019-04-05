AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki son durum hakkında bilgi verdi. İtiraz veya maddi hata ile düzeltme sonucu, AK Parti lehine yazılan oy miktarının, 13 bin 969 olduğunu söyledi. İki aday arasındaki farkın ise 18 binlerin altına indiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda işleyen bir yargı süreci var. Bu da bütün partilerin yasal hakkıdır. Biz de bu hakkımızı kullanıyoruz. Bu hak son derce şeffaf ve son derece aleni bir şekilde işliyor." ifadelerini kullandı.

Yavuz'un konuşmasının satır başları şöyle;

Seçim günü 31 bin sandığın her birinde sandık kurulu vardı ve her birini ayrı ayrı kişiler sayıyordu. Şimdi ise bu işi seçim kurulları yapıyor ve tüm sandıkları tek bir kurul sayıyor o yüzden iş uzuyor.

"Süreç bizi haklı çıkarmaya devam ediyor"

İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarmaya devam ediyor. Hatta CHP bile kabul etmiş gibi görünüyor. Herşey kamuoyunun önünde cereyan ediyor. Artık bir takım hataların, suistimallerin olduğunu CHP'nin de kabul ettiği bir durumu yaşıyoruz.

Kim hangi partiye oy vermişse o irade oraya kaydedilsin dedik başka talebimiz olmadı. Yoksa sonuç ne ise onu kabullenmek hepimizin görevidir.

"Düzeltmeler sonucu AK Parti lehine yazılan oy sayısı 13 bin 969'dur"

İstanbul'un 4 ilçesinde ilçe seçim kurulları kararı sonucu, Çatalca, Silivri, Maltepe, Çekmeköy'de tüm oylar sayılıyor. Kalan 33 ilçede sadece geçersiz oyların sayımı var. Maddi eksiklikler varsa o zaman torbanın tamamı işleniyor. Dün verdiğim rakam 1 Nisan'dan itibaren itiraz sonucu veya hata düzeltme sonucu AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109 demiştik. Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek ve göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız. Oy farkı 18 binlerin altına indi.

Kaynak: TRT Haber