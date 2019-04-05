Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Adalet sistemimizin temel unsuru ve hak arayışımızın en önemli vesilesi olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 5 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet sistemimizin temel unsuru ve hak arayışımızın en önemli vesilesi olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

