Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, seçim sürecinin bittiğini, şimdi mahkeme sürecinin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu bir hakkın gasbı değildir"

Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var. Mahkeme sürecinin patronu, nihai kararı verecek olan YSK. İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kuruludur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gasbı değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim süreci bitti şimdi olayın mahkeme süreci var. Nihai kararı YSK verecektir. YSK'ya başvuru hakkımız var bu hak gasbı değildir. pic.twitter.com/sV1BaDcbhJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Nisan 2019

"Burada bir ders var"

Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy şu anda son gelişmelerle yüzde 53,3'tür. Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan bir tanesi MHP'dir, 24 tanesi AK Parti'dir. Burada bir ders var.

"Önce siz kendi haddinizi bilin"

Bir defa şunu bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir. Herkes haddini bilecek. Türkiye'de katılımıyla, şu anda yüzde 82-83'e varan bir katılımın olduğu, bir demokrasi dersi tüm dünyaya verilmiştir. Bunlar böyle bir demokrasi mücadelesini veriyorlar mı? Vermiyorlar.

Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Arada böyle bir fark var. Bunu bir defa önce tüm benim milletimin de bilmesi lazım ama şu anda Türkiye'ye hiç onları alakadar etmediği halde iç işlerine karışma gayreti içerisinde olan Amerika'nın bunu bilmesi lazım, Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Önce siz kendi haddinizi bilin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin içişlerine karışma gayretinde olan ABD, AB haddinizi bilin.https://t.co/S8Xp7ByAtb pic.twitter.com/1o1Ba9z6Hm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Nisan 2019

"Bütçeyi istediği gibi çıkartamaz"

Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz.

Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti

Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi noldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı.

Anıtkabir olayında bakıyorsunuz İstanbul'dan beyfendi çıkıyor, gidiyor. Sen bir defa şu anda mazbatanı aldın mı? Almadın. Mazbatanı almadığın halde, bir defa Anıtkabir'in protokol işlevi nedir, bundan da haberin yok. Orada buna kılavuzluk yapanlar, onlar da yanlış kılavuzluk yaptılar ve burada sen git Misak-ı Milli Kulesi'nde deftere nasıl yazılacağını da bilmiyor. Böyle bir şeyi zaten yazma hakkın da yok. Belediye başkanlığı mazbatanı alırsın, eyvellah. O zaman bunu rahat rahat yaparsın. Buna da kimse mani olmaz. Ama şu andaki yaptığı işlev, bir defa protokol usulü açısından kesinlikle yanlıştır.

"Temmuz ayında teslimatlar başlayacak"

Şu anda S-400 önemli bir yer tutuyor. Amerika'nın şu andaki söylentileri, vesaireleri bunlar çok yanlış şeyler. Biz bir defa S-400 ile ilgili süreci, bunu bitirdik ve S-400'le ilgili ödemelerimiz devam ediyor, bunları yapıyoruz ama biz Amerika'ya da teklifimiz şuydu, sizden de Patriot'ları alalım ama Amerika bize uygun şartlarda, yani Rusya'nın S-400'de tanıdığı şartlarda maalesef Patriot'larda aynı şartları onlar bize tanımadı. Tanımadığı için de biz şu anda şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz ama S-400 süreci bizim işliyor, Temmuz ayında da teslimatlar başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 ile ilgili süreci bitirdik. Temmuz ayında teslimatlar başlayacak.https://t.co/S8Xp7ByAtb pic.twitter.com/LGosB4GUic — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Nisan 2019

"Haftalar içerisinde dördüncü de gelecek"

İki tane F-35'i teslim almıştık. Bunlar şu anda Amerika'da. Üçüncüyü de teslim ettiler, haftalar içerisinde dördüncü de gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki tane F-35'i teslim almıştık. Bunlar şu anda Amerika'da. Üçüncüyü de teslim ettiler, haftalar içerisinde dördüncü de gelecek.https://t.co/S8Xp7ByAtb pic.twitter.com/f5KYYAnsXG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Nisan 2019

Kaynak: AA/TRT Haber