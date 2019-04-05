AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'da seçimin iptali için başvuruda bulunmadık"

Yavuz, "AK Parti'nin İstanbul'da seçimin iptali için başvuru yaptığı" iddiaları üzerine şöyle konuştu:

"Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Büyükçekmece'deki seçimlerin iptaline yönelik başvuru yapıldı, İl Seçim Kurulu başvuruyu reddetti. Büyükçekmece'de olan anlaşılır gibi değildir. Özellikle belediye çalışanlarının da içinde olduğu, Nüfus Müdürünün de içinde olduğu ki Nüfus Müdürünün sırf bundan dolayı tutuklu olduğunu biliyorum. Çok manidar geliyor bana. Bu sayı hiç de küçümsenecek bir sayı değil, 20 binlerin üzerinde bir sayıdan bahsediliyor."

Kaynak: TRT Haber, AA

