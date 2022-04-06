Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu Yüksek Öğrenim
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