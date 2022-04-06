Yeni büyükelçiler belli oldu
Tebligatı yapılan büyükelçilerin yeni adresleri belli oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Brüksel Büyükelçiliği'ne Bekir Uysal, İslamabad Büyükelçiliği'ne de Mehmet Paçacı atandı.
Büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu.
Tebligatı yapılan büyükelçiler şöyle:
Hırvatistan/Zagreb Yavuz Selim Kıran
Belçika/Brüksel Bekir Uysal
Letonya/Riga Şule Öztunç
Finlandiya/Helsinki Deniz Çakar
İsveç/Stokholm Yönet Can Tezel
Danimarka/Kopenhag Rıza Hakan Tekin
Meksika/Meksika İlhan Kemal Tuğ
Avusturya/BM Viyana DT Levent Eler
Fas/Rabat Ömer Faruk Doğan
Güney Kore/Seul Salih Murat Tamer
Ekvator Ginesi/Malabo Adnan Keçeci
Kongo Demokratik Cumhuriyeti/Kinşasa Hüsnü Murat Ülkü
Pakistan/İslamabad Mehmet Paçacı
Estonya/Tallin Başak Türkoğlu
Gine-Bissau/Bissau Ali Sait Akın
Namibya/Windhoek Feral Çekerek Oruçkaptan
El Salvador/San Salvador Gül Büyükerşen
Gürcistan/Tiflis Ali Kaan Orbay
Bolivya/La Paz Ertan Yalçın
Kamboçya/Punom Pen Ülkü Kocatepe
Zimbabve/Harare Berna Kasnaklı Versteden
Kenya/Nairobi Subutay Yüksel
Venezuela/Karakas Naci Aydan Karamanoğlu
Sudan/Hartum İsmail Çobanoğlu
Moldova/Kişinev Uygar Mustafa Sertel
Filipinler/Manila Niyazi Evren Akyol
Nijer Cumhuriyeti/Niamey Özgür Çınar
Kolombiya/Bogota Beste Pehlivan Sun
Malezya/Kuala Lumpur Emir Salim Yüksel
Ekvator/Kito Makbule Başak Yalçın
Arnavutluk/Tiran Tayyar Kağan Atay
Burundi/Bujumbura Alp Işıklı
Madagaskar/Antananarivo İshak Ebrar Çubukçu
Moritanya/Nuakşot Akif Menevşe
Kuveyt/Kuveyt Tuba Nur Sönmez
Macaristan/Budapeşte Gülşen Karanis Ekşioğlu
Atama kararları daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
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