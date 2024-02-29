Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.02.2024 11:18

Nikah salonları "29 Şubat"ta boş kaldı

Her 4 yılda bir kez denk gelen 29 Şubat'ta evlenmeyi tercih etmeyenler nedeniyle İstanbul 12 ilçesinin evlendirme dairesi boş kalırken kalan 27 ilçede sadece 168 çift nikah masasına oturacak.

Nikah salonları "29 Şubat"ta boş kaldı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında 106 bin 588 kişinin nikah masasına oturduğu kent de 29 Şubat'ın takvim durumundan etkilendi.

"Sevgililer Günü" veya "12.12.22" gibi rakamların birbirine denk geldiği sembolik günlerde nikah başvuruları sayısı artarken her 4 senede bir kez denk gelen, "artık yıl" olarak anılan 29 Şubat gününe ilgi oldukça düşük kaldı.

İstanbul'da evlilik yıldönümü kutlamalarına önem veren çiftler, bu günü tercih etmedi.

Kentin 39 ilçesinden Adalar, Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Sarıyer, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye'de 29 Şubat'ta kimse dünya evine girmeyecek.

Avcılar ve Kadıköy'de de yalnızca birer çift evlenme başvurusunda bulunurken Büyükçekmece, Eyüpsultan, Silivri ve Maltepe'de ikişer çift, evlilik yolunda adım atacak.

Beşiktaş, Bayrampaşa ve Beylikdüzü'nde üçer çift, Esenler'de 4, Kartal ve Gaziosmanpaşa'da 5 çift nikah masasına oturacak.

Beyoğlu, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sancaktepe'de altışar çift 29 Şubat'ta evlenmeyi tercih ederken, Başakşehir, Pendik ve Üsküdar evlendirme dairelerinde yedişer çiftin nikahı kıyılacak.

İstanbul'un en eski ilçelerinden Fatih'te 8 çift "evet" diyecek, Kağıthane ve Tuzla'da dokuzar, Bahçelievler, Güngören ve Sultanbeyli'de onar çiftin nikah akdi yapılacak.

Bugünün rekor nikahları ise Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde kıyılacak. Zeytinburnu'nda 6'sı Türk 14 çift, Esenyurt'ta ise 20 çift nikah masasına oturmak için işlemlerini yaptırdı.

Sıradaki Haber
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Uçak gemisi için konsept tasarım başladı
12:00
ABD'den F-16 teklif mektubu geldi
12:14
Antalya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
11:49
İsrail hapishanelerinde bir Filistinli hayatını kaybetti
11:49
Bu hafta 9 film vizyona giriyor
11:43
Demir yollarının yük taşımacılığındaki payı artacak
Madenciler, enkazdan çıkardıkları Songül'ü ilk para karate turnuvasında yalnız bırakmadı
Madenciler, enkazdan çıkardıkları Songül'ü ilk para karate turnuvasında yalnız bırakmadı
FOTO FOKUS
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ