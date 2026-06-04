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Gündem
AA 04.06.2026 14:26

Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi resmi törenle karşıladı.

Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani Ankara'da
[Fotograf: AA]

Tchiani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tchiani'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tchiani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Tchiani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tchiani, merdivenlerde Türk ve Nijer bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tchiani, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tchiani, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Tchiani onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

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