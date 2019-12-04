NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesine terörizm, ortak savunma harcamaları ve Çin'in potansiyel tehdidi damga vurdu

Bildirge'de Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını 5 yıldır arttırdığı, savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığı kaydedildi.

Türkiye'nin öne çıkardığı terörizm başlığına da bildirgede yer verildi. Terörizmin, bütün türleri ve tezahürleriyle herkes için tehdit olmaya devam ettiği vurgulandı.

Bildirgede ayrıca "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız" denildi.

Kaynak: AA