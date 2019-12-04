NATO'nun Londra Deklarasyonu yayımlandı04 Aralık 2019 Çarşamba 16:03 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 16:30
NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda, "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesine terörizm, ortak savunma harcamaları ve Çin'in potansiyel tehdidi damga vurdu
Bildirge'de Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını 5 yıldır arttırdığı, savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığı kaydedildi.
Türkiye'nin öne çıkardığı terörizm başlığına da bildirgede yer verildi. Terörizmin, bütün türleri ve tezahürleriyle herkes için tehdit olmaya devam ettiği vurgulandı.
Bildirgede ayrıca "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız" denildi.
Kaynak: AA