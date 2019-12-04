Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda bir güvenli bölgenin tesisine yönelik faaliyetlere, ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlara bağlı kalarak devam edildiğini açıkladı. Ayrıca, mücadelenin teröristlerle olduğunu ve sivillerin hedef alınmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9 Ekim tarihinden bu yana PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesinde doğrudan sivillerin hedef alındığı bombalı araç saldırılarında 23 masum sivil katledilmiş, 55 sivil yaralanmış, yurt içine yapılan havan/roket saldırılarında ise 22 masum vatandaşımız katledilmiş, 189 vatandaşımız da yaralanmıştır."

Kaynak: TRT Haber