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Termik santrallere filtre düzenlemesi04 Aralık 2019 Çarşamba 15:42 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 15:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği, termik santrallere filtre takılması zorunluluğunu erteleyen madde yasadan çıkarıldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dan çıkarıldı.
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