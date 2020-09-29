Türkiye ve Yunanistan heyetleri 6'ncı kez NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

MSB'den toplantı sonrası yapılan açıklamada bir sonraki toplantının önümüzdeki günlerde yapılacağı açıklandı.

Ayrıştırma usullerinin ele alındığı toplantılarda hedef, iki NATO üyesi ülke arasında askeri çatışma riskini bertaraf etmek. Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselince, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg devreye girmişti.

Stoltenberg, iki NATO üyesinin kazara sıcak çatışmaya girmesini önleyecek bir mekanizma kurulmasını önererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşmüştü.