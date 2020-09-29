Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İsimsizler Hareketi operasyonunda 3 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber]
İsimsizler Hareketi operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla, 10'u ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika İsimsizler Hareketi operasyonuSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 08:47
Sıradaki Haber
Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı açıklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz