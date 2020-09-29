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2 terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, "İstanbul ve Mardin il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları sonucunda, 2 terör örgütü mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur" açıklamasını yaptı.
Teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 170'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: terörist teslim son dakika İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 01:17
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