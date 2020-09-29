Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün, bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan "Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilecek programla tanıtacak.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'deki yolların tamamının akıllı hale getirileceğini vurguladı, "Akıllı Ulaşım Sistemleri Hareketlilik Merkezi" kuracaklarını belirtti.

Karaismailoğlu, "Strateji belgesi ve eylem planı ile güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, çevreci ve sürdürülebilir akıllı ulaşım ağı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, ülke genelinde topyekun seferberliğe gideceklerini söyledi.