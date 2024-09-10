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TRT Haber 10.09.2024 12:34

Narin ile ilgili atılan tweetlerin yüzde 38,3'ü bot hesaplardan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran ile ilgili X platformu üzerinden 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 tweet atıldığını, paylaşımda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın 498 bin 713'ünün bot olduğunu, bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Narin ile ilgili atılan tweetlerin yüzde 38,3'ü bot hesaplardan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran'ın ölümü hakkında X sosyal medya platformunda paylaşılan içeriklere ilişkin bilgileri paylaştı.

Bu konuda 21 Ağustos 2024 ile 9 Eylül 2024 tarihleri arasında 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 tweet atıldığını kaydeden Yerlikaya, bu paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38,3'ünün, yani 498 bin 713'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunun tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğunun belirlendiğini aktardı.

"Gerçek dışı bilgileri yayanlarla mücadele etmeye devam ediyoruz"

Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Unutulmasın ki; milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Narin kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

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