Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ve teröristle mücadeleye tüm gücüyle devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

21 terör hedefi imha edilmişti

Milli Savunma Bakanlığı, dün de yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

İcra edilen harekatta, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve terör örgütünün kullandığı tesislerden 21 hedef imha edildi.