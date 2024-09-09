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Gündem
TRT Haber 09.09.2024 09:54

Irak'ın kuzeyinde 21 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik hava harekatında 21 hedefin imha edildiğini açıkladı. Hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 21 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

İcra edilen harekatta, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve terör örgütünün kullandığı tesislerden 21 hedef imha edildi.

 


 

İçerisinde sözde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 21 hedef imha edildi

Hava harekatıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaklardan oluşan 21 hedefin imha edildiği bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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