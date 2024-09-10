Cevdet Yılmaz: Okulda bağımlılığa müdahale programına başlanacak

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hasan Kaymak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

Açılışta konuşan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin bağımlılıkla mücadeleye büyük önem verdiğini vurgulayarak, Yüksek Kurul mekanizması ile bu alanda atılacak adımları güçlü bir siyasi iradeyle şekillendirdiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, aileler, eğitim kurumları ve sağlık sektörü gibi birçok paydaşın işbirliği içinde çalışmasının önemine işaret eden Yılmaz, bu yaklaşımın yalnızca bireyleri iyileştirme çabasını değil toplumsal dokuyu da güçlendiren dayanışma temelli bir mücadele modelini ortaya koyduğunu ifade etti.

Yılmaz, yürütülen çalışmaların dayanışma temelli bir mücadele modeli oluşturduğunu belirterek, her paydaşın sürece farklı bir perspektiften katkı sunduğunu, bunun önleyici ve tedavi edici adımların daha etkili olmasını sağladığını anlattı.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun bu anlayışla işlev gösterdiğini dile getiren Yılmaz, uyuşturucu, tütün ve alkol gibi madde bağımlılıklarının yanı sıra, sanal bağımlılık ve kumar gibi davranışsal bağımlılıkların da son derece önem verdikleri ve üst seviyede takip ettikleri konular arasında yer aldığını söyledi.

Yılmaz, kurumların sorumluluk alanlarına giren hedefler ve iyileştirmelerin eylem planları çerçevesinde takip edildiğini bildirerek, toplantıda bugüne kadar atılan adımların yanı sıra 2024-2028 Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı'nın gündeme alınacağını aktardı.

"Yasak maddelere geçit vermemeye kararlıyız"

Zararlı alışkanlıklarla mücadelede temel stratejileri, eylem planlarının uygulama sonuçlarını ve mücadelede gelinen noktayı değerlendireceklerini dile getiren Yılmaz, önceki Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda çeşitli alanlarda somut adımlar atıldığını belirtti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Öncelikle uyuşturucu kullanımını azaltmanın en etkili yollarından biri, uyuşturucu arzının önlenmesidir. Bu kapsamda arzla mücadele eden kurumların organizasyon ve personel yapısı güçlendirilerek bilgi ve kapasiteleri arttırılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları kurulmuştur. Ticaret Bakanlığımız bünyesinde gümrük kapıları ile diğer gümrüklü alanların modernizasyonu amaçlanmış ve gerek bu alanda görevli insan kaynağı gerekse araç, teknik, cihaz ve yönetim kapasitesi önemli oranda güçlendirilmiştir. Sayıca artan denetim personelinin yanı sıra dedektör köpeklerin artışı, gelişmiş X-ray tarama sistemleri ve yapay zeka destekli cihazların kullanımı da uyuşturucu arzının önüne geçilmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca yerli ve milli MİLTAR tarama sistemiyle gümrük kontrollerinde yasak maddelere geçit vermemeye kararlıyız. İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere yasa dışı ekim ve narkoterörle kararlı mücadelesi devam etmektedir. Geride bıraktığımız son bir yılda da kolluk kuvvetlerimiz çok sayıda uyuşturucu çetesini çökertmiştir. Bunun yanı sıra sokak bazlı mücadeleyi daha da güçlendirmek için 'UYUMA' gibi mobil uygulamalar ve ihbar hatlarıyla uyuşturucuyla ilgili ihbarlar kolaylaştırılmıştır."

Bakanlıkların faaliyetleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yeşilay Rehabilitasyon ve Danışmanlık Merkezleri için gerekli yer tahsislerinin gerçekleştirildiğini bildiren Yılmaz, uyuşturucu kullanımı ve satışı riskine karşı 130 binden fazla metruk binanın yüzde 88'inin yıkım ve restorasyon gibi tedbirlerle kontrol altına alındığını kaydetti.

Yılmaz, Adalet Bakanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına ilişkin önemli düzenlemelerin 2023 yılında yapıldığını ve yürürlüğe konduğunu hatırlatarak, uyuşturucu madde kullananlara yönelik tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin hale getirildiğini, bu sayede hem suçluların ıslahı hem de toplumun güvenliğinin sağlanması açısından önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve ülke genelindeki 565 sigara bırakma polikliniği aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz destek sunduğunu belirten Yılmaz, pasif sigara maruziyetini önlemek adına sıkı denetimlerin yürütüldüğünü ve bağımlılıkla mücadele edenlere hizmet veren tedavi merkezlerinin donanım ve kalitesinin artırıldığını söyledi.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde bağımlılıktan kaçınma ve bağımlılıkla mücadele etmeye özel bir yer verdiğini belirterek, modelde yalnızca öğrencilerin değil, veli ve öğretmenlerin de farkındalıklarının artırılması için çeşitli programlar bulunduğunu anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin madde kullanımına yönelik tutumlarını değerlendiren kapsamlı bir saha araştırmasını tamamladığını aktaran Yılmaz, bu araştırmanın gelecek dönem için veriye dayalı politika ve strateji geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını, Bakanlığın farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri yürüttüğünü, çeşitli kurslar ve sportif faaliyetler düzenlediğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığının, tütün mamullerinin test ve analizini yaparak, bu ürünlerin satışına ilişkin yasal mevzuata uyulup uyulmadığını sıkı bir şekilde denetlediğini dile getiren Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, koruyucu ve önleyici faaliyetlerin önemini göz önünde bulundurarak yurt çapında bilgilendirme yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Yılmaz, RTÜK'ün televizyon ve radyolarda bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgilendirici kamu spotları yayınlanmasını sağladığını ve bağımlılığı teşvik eden yayınlar yapan medya kuruluşlarına cezai müeyyideler uygulandığını söyledi.

"Koruyucu ve önleyici yaklaşımı çok değerli görüyoruz"

Her kurumun kendi uzmanlık alanında yürüttüğü çalışmaların birbirini destekleyerek daha güçlü bir etki oluşturduğuna dikkati çeken Yılmaz, toplantıda 2024-2028 yılları için hazırlanmış Tütün, Uyuşturucu ve Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Eylem Planlarını detaylı bir şekilde ele alacaklarını aktardı.

Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun alt faaliyet sayılarının önceki eylem planına göre artış göstereceğini aktararak, danışmanlık merkezi ve özel poliklinik sayısının artırılmasını destekleyeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kumar, internet, akıllı telefon ve oyun bağımlılığına karşı Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı'nı ilk kez uygulamaya başlayacağız. Tüm bağımlılık türlerine karşı nesillerimizi koruyucu politikalarla destekleyecek tedaviye erişim imkanlarını da arttıracağız.

Bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici yaklaşım bağımlılığı başlamadan durdururken, tedavi edici yaklaşım bağımlılıkta kaybolanlara yeni bir şans sunar. İki stratejinin bir arada yürütülmesi bağımlılıkla mücadelede en güçlü aracımızdır. Koruyucu ve önleyici yaklaşımı çok değerli görüyoruz. Bağımlılık risklerini, risk altında olan kişi ve ortamları sistemli bir şekilde belirleyerek bağımlılığı başlamadan engellemek istiyoruz. Bu çok temel bir stratejimiz anlayışımızdır. Zararlı maddelerin ve alışkanlıkların yayılmasını engellemekte önceliğimiz sosyal medya kampanyaları, toplumsal projeler ve yasal düzenlemeler ile bağımlılıkları başlamadan durdurmaktır. Bu noktada kamu özel işbirliğinin de çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Kamu, STK ve ilgili tüm tarafların işbirliğiyle bağımlılığı başlamadan durdurma stratejimizi en güçlü şekilde hayata geçirmek istiyoruz. Bağımlılığın başladığı durumlarda ise bağımlılık döngüsünü kıracak şekilde tıbbi müdahaleler, psikolojik destek ve rehabilitasyon süreçlerini desteklemeye devam edeceğiz."

Yılmaz, toplantıda Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek tütünle mücadeleye yönelik iletişim kampanyasının da ele alınacağını aktararak, bağımlılık ile mücadele kapsamında yürürlükteki tüm mevzuatın gözden geçirilmesi ve üniversitelerle işbirliği halinde bağımlılıkla mücadelede akademik katkının artırılmasının gündemlerinde yer alacağını söyledi.