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TRT Haber 10.09.2024 12:00

Bakan Yerlikaya: Narin Güran'ın ölümü çok hızlı bir şekilde aydınlatılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili "Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi" dedi.

Bakan Yerlikaya: Narin Güran'ın ölümü çok hızlı bir şekilde aydınlatılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümü ile ilgili konuşan Yerlikaya, şu anda bu konuda 4 savcının kollukla beraber işi yürüttüğünü belirti.

Soruşturmada savcılara verilen ifadeler doğrultusunda sürecin devam edeceğini aktaran Yerlikaya, detayı Adalet Bakanı'nın paylaşacağını söyledi.

"Son sözü artık hakimler, savcılar söyleyecek"

Olayın çok hızlı bir şekilde aydınlatılacağını düşündüğünü aktaran Yerlikaya, "85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Narin kızımızı öldüren kimse mahkemelerde yargılanıp hak ettiği cezaları almasının takipçisi olacağını söyledi. İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi. Görevini yaptı. Son sözü artık hakimler söyleyecek, savcılar söyleyecek" dedi.

Yerlikaya, "Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum. Biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin" ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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