Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 17:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktül O.Ş’yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K, A.G, S.S, G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda bugün Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir."
Etiketler: Ankara
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