Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilen İdlib zirvesi, göçmen krizinin yaşandığı Avrupa Birliği (AB) tarafından da yakından takip ediliyordu.

Türkiye-Rusya zirvesinde 'ateşkes' ateşkes kararı alındı. Ancak sahada ateşkes sağlansa da, düzensiz göçmenler konusunda AB'ye iyi haber gelmedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Türkiye-Rusya mutabakatının, Türkiye'nin mülteci politikasında yaptığı değişiklikleri geri almasını gerektirmediğini, Avrupa Birliği'nin 2016 anlaşması kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığı gerçeğini değiştirmeyeceğini aktardı.

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'yle iş birliği içerisinde Suriye'de yaşanan insani krizi sonlandırmak için gerekli adımları atması gerektiği ifade edildi.