Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 14:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Musul Başkonsolosluğu yeniden faaliyete başlıyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlayacağını açıkladı.
Altun Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuz hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlıyor. Bölgemizin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışan Türkiye, Musul’da kardeşlik iklimine yeniden hizmet edecek. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun." dedi.
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