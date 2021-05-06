Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avrupa medyasına "mülteci" tepkisi
Avrupa medyasında yer alan mültecilerle ilgili haberin bir bölümünü paylaşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avrupa medyasının geçtiği bu haber gündemin birinci sırasında yer almayacak" diyerek tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Avrupa medyasının mültecilerle ilgili yayınladığı haberden bir bölüm paylaştı.
“AB üyesi ülkelerin salgın boyunca denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme uygulamaları nedeniyle en az 2 bin kişi öldü" bilgilerine yer veren habere atıfta bulunan Kalın, şu yorumu yaptı:
"Avrupa medyasının geçtiği bu haber gündemin birinci sırasında yer almayacak. Nahak yere ölen her insanla birlikte insanlık ölmeye devam edecek."
“AB üyesi ülkelerin salgın boyunca denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme uygulamaları nedeniyle en az 2 bin kişi öldü.”— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 6, 2021
Avrupa medyasının geçtiği bu haber gündemin birinci sırasında yer almayacak.
Nahak yere ölen her insanla birlikte insanlık ölmeye devam edecek.