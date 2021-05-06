Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Avrupa medyasının mültecilerle ilgili yayınladığı haberden bir bölüm paylaştı.

“AB üyesi ülkelerin salgın boyunca denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme uygulamaları nedeniyle en az 2 bin kişi öldü" bilgilerine yer veren habere atıfta bulunan Kalın, şu yorumu yaptı:

"Avrupa medyasının geçtiği bu haber gündemin birinci sırasında yer almayacak. Nahak yere ölen her insanla birlikte insanlık ölmeye devam edecek."