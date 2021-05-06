Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 12:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret etti.
Bakan Çavuşoğlu, başkent Berlin'de Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetler arası ve baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Almanya
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