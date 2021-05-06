Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştüğünü duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu. pic.twitter.com/jkVCbCWQgJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2021

Ayrıca MSB'den yapılan paylaşımda, "Letonya Meclisi'nin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz" denildi.

Letonya Meclisinin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2021



